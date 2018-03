Ministro Paulo Bernardo elogia Linha-2 Verde do Metrô

No caminho Bernardo lembrou os tempos em que morou em São Paulo, nos anos de 1980, e elogiou a Linha-2 Verde do Metrô, que não existia na época em que ele morava na cidade e trabalhava no Banco do Brasil. Ele estava acompanhado do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, que também participou do evento e tomou o metrô para a sede da entidade.

Ambos participaram da cerimônia em que o médico Roberto Kalil Filho foi nomeado professor titular do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Além de Skaf e Bernardo, o evento contou com a presença da presidente Dilma Rousseff.

Em Brasília, disse que iria encontrar sua mulher, a ministra da Casa Civil Gleisi Hoffmann, e juntos seguiriam para Curitiba para passar o final de semana. Bernardo descartou que sua esposa possa ser candidata à prefeitura da capital paranaense. De acordo com ele, a mulher tem uma posição importante no governo Dilma e não poderia deixar o cargo. Além disso, destacou, acabou de se eleger senadora pelo Estado.