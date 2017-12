Ministro Luiz Marinho obtém alta hospitalar em SP O ministro do Trabalho Luiz Marinho obteve alta hospitalar nesta segunda-feira. Segundo o boletim médico do Hospital Assunção, em São Bernardo do Campo, Luiz Marinho apresentou boa evolução em seu quadro clínico, "obtendo alta hospitalar". Entretanto, o ministro deve prosseguir tratamento em regime ambulatorial até a próxima segunda-feira. Luiz Marinho foi internado na noite da última quinta-feira com infecção pulmonar. Com a doença do ministro, a reunião que aconteceria nesta manhã, em São Paulo, para discutir a aplicação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em projetos de infra-estrutura, ficou suspensa. De acordo com a Comunicação Social do Ministério do Trabalho, o ministro Luiz Marinho permanecerá em repouso e a previsão inicial é de que sua agenda só seja retomada na próxima segunda.