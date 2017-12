Ministro interino diz não ter intenção de sair da Fazenda O secretário-executivo do Ministério da Fazenda - e atual ministro interino -, Bernard Appy, negou que esteja de saída do governo. "Estou no Ministério. Não tenho intenção de sair", disse ao deixar o prédio do Ministério para reunião no Palácio do Planalto. "Não procedem estes rumores", emendou. Questionado se continuaria no cargo de secretário-executivo, ele afirmou que a definição dos ocupantes das funções é atribuição do ministro Guido Mantega. "Por enquanto, continuo secretário-executivo." Appy negou também a existência de algum mal-estar em relação aos rumos tomados pelo pacote de aceleração do crescimento. "É da natureza do Ministério da Fazenda sempre querer cortar mais. Mas não há nenhum mal-estar. Estamos tentando construir um programa fiscalmente sustentável", afirmou.