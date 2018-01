Ministro inicia debate sobre transposição do São Francisco O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, iniciou nesta terça-feira, 3, em Salvador, o que chamou de ciclo de debates para convencer a população da viabilidade da transposição do Rio São Francisco. "A idéia é mostrar o projeto, para acabar com essa história de ´não vi, não gostei´", afirmou. A escolha por Salvador é estratégica. Na Bahia, nem o governador Jaques Wagner, expoente do PT nacional, apóia publicamente a transposição, uma das bandeiras do governo Lula. "Vamos debater para eliminar os pontos considerados polêmicos e vamos tentar convencer o governo estadual a também inserir recursos para a revitalização do rio já no orçamento do ano que vem", disse. Ele acredita que as obras começarão, de fato, no fim deste ano. A peregrinação de Geddel em seu reduto eleitoral começou com uma entrevista coletiva na sede da Associação Baiana de Imprensa, e seguiu para a Assembléia Legislativa do Estado. Na tarde desta terça o ministro teria uma reunião com o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Geraldo Majella - publicamente contrário à transposição.