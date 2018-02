Ministro Gallotti se despede do STJ O ministro Paulo Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça, se despediu do trabalho esta semana para se aposentar. Considerado pelo Anuário da Justiça como rigoroso numa turma de liberais, o ministro nascido em Canoinhas (SC) começou sua carreira em 1969. Antes de chegar ao STJ, foi desembargador do TJ de Santa Catarina.