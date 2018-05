Ministro francês vê Brasil como plataforma de venda à AL

Na segunda-feira, durante a visita oficial do presidente francês Nicolas Sarkozy ao Brasil, um comunicado conjunto dos dois países anunciou o início das negociações com a empresa Dassault para a aquisição de 36 aviões de combate Rafale. O executivo-chefe da Dassault Aviation, Charles Edelstenne, disse à Dow Jones que completar as formalidades, especificações técnicas e outros detalhes de um contrato militar desse tipo leva cerca de nove meses em média.

Morin ressaltou que o contrato do Brasil para comprar cinco submarinos franceses, assinado recentemente, começou com uma preferência expressa em dezembro passado. Ele notou que, além das configurações dos caças Rafale, a respeito das armas e sistemas, o contrato precisa levar em conta os termos de transferência de tecnologia que permitirão ao Brasil fabricar 30 caças sob licença.