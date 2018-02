Ministro exonera assessores suspeitos de fraudes

O secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Paulo Roberto dos Santos Pinto, também foi ouvido ontem pela Polícia Federal para prestar depoimento sobre irregularidades em convênios da Pasta com uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) de Minas Gerais. Mas, por enquanto, continua no cargo.

Em nota divulgada ontem, o ministério do Trabalho informou que solicitou informações à Polícia Federal sobre as investigações relativas à operação, para instrução da apuração disciplinar no âmbito da Pasta. Segundo o ministério, os funcionários envolvidos seriam exonerados dos cargos comissionados e será determinada a abertura de Processos Administrativos Disciplinares para apurar os fatos. Quanto ao secretário-executivo, o ministério confirmou apenas que ele prestou depoimento e retornou às suas atividades de trabalho.