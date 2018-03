Ministro evangélico tira férias em meio à visita do papa Os ministros da presidente Dilma Rousseff estão em polvorosa tentando um jeito de chegar perto do papa Francisco, durante a semana em que ele estará no Brasil. Mais do que estar no mesmo ambiente, querem tentar uma palavra, uma bênção e até uma foto para a posteridade. Todos, menos o ministro da Pesca, Marcelo Crivella.