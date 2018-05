Ministro está confiante na aprovação do Fundo Social

Padilha disse que espera que os senadores aprovem amanhã a proposta de capitalização da Petrobras, mantendo o texto votado pela Câmara. Com isso, a proposta irá imediatamente para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar do projeto original do governo não ter incluído a área de Previdência como uma das beneficiadas com recurso do Fundo Social, o ministro disse que a proposta feita pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), pode ser aceita pelo Palácio do Planalto. Padilha enfatizou que, além do tema já ter sido tratado na Câmara, Jucá teria percebido junto aos senadores a importância de incluir a Previdência como uma das áreas a serem beneficiadas com os recursos do Fundo Social, por isso, deu sinal verde ao texto elaborado pelo líder governista. "A redação é possível de ser aceita", disse.

Ao ser questionado se o crescimento do PIB no primeiro trimestre fortaleceria o discurso de continuidade do governo, que é o mote da campanha da ex-ministra Dilma Rousseff, Padilha disse que os dados reforçam "o discurso de continuidade desse caminho que costuramos em conjunto".

Padilha refutou que a forte expansão possa ter algum tipo de efeito colateral como a disparada da inflação. "Nosso governo nunca ultrapassou metas de inflação estabelecidas. Vamos continuar tomando medidas para manter a inflação sob controle".