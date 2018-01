Ministro elogia Companhias de Polícia Comunitária O ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, defendeu neste sábado, em Cuiabá, a instalação em todos os Estados de Companhias de Polícia Comunitária para combater a criminalidade e mudar a segurança pública nos próximos anos no País. O ministro esteve em Mato Grosso para conhecer o projeto da Secretaria de Segurança Pública. As ações do programa reduziram a criminalidade em cerca de 70% em bairros de Cuiabá. "É um sistema que deve ser conhecido e estudado para servir de exemplos para outros Estados", disse Aloysio. Além da repressão ao crime, por meio da ação ostensiva nas ruas, as Companhias de Polícia desenvolvem um trabalho voltado para a recuperação da cidadania e organização de conselhos de segurança que, por sua vez, interferem nas ações policiais, num trabalho conjunto. Em Mato Grosso, já foram instaladas dez companhias - oito em Cuiabá e duas em Cáceres e Rondonópolis. Em cada companhia estão lotados 40 policiais. O ministro visitou as obras da Penitenciária do Pascoal Ramos, que passa por reformas para ampliar em 350 o número de vagas, totalizando 1.642, e o Centro Integrado do Adolescente Infrator. Apesar da insistência do governador Dante de Oliveira (PSDB) em pedir a atuação do Exército no combate ao tráfico de drogas na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia, o ministro reafirmou que a missão do Exército já está definida pela Constituição e será mantida sem alterações. "Poderá servir como apoio, mas a operação cabe às polícias", afirmou.