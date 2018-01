Ministro é suspeito de participar de fraude agrária

Atualizado às 22h38

Conforme o inquérito da Operação Terra Prometida, deflagrada na quinta-feira, 27, pela Polícia Federal, Neri e os irmãos Odair e Milton integram o chamado “Grupo Geller”, que possuiria entre 15 e 18 lotes obtidos irregularmente no Assentamento Itanhangá/Tapurah, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Odair e Milton estão presos em Cuiabá desde a noite de quinta, quando se apresentaram à PF.

O pedido de investigação de Neri foi feito pelo juiz federal Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza, em despacho do dia 27 de agosto deste ano. Por terem foro privilegiado, ministros de Estado só podem responder a inquéritos penais no Supremo. No documento, o magistrado destaca o depoimento de testemunhas, que deram detalhes do suposto envolvimento de Neri com o esquema em Mato Grosso.

“Da análise detalhada do inquérito policial que embasa as representações, vislumbra-se a existência de elementos que apontam o possível envolvimento de autoridades detentoras de prerrogativa de foro no esquema criminoso, quais sejam o ministro de Estado Neri Geller”, escreveu o juiz. Consultado pela reportagem, o Supremo não forneceu dados sobre o andamento do caso.

