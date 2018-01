Ministro e MP vão reprimir cartéis O ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, e o procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, devem assinar nos próximos dias um convênio de cooperação para atuar na repressão aos cartéis de postos de gasolina e de indústrias de sucos, cimentos e aço. O acordo vai possibilitar a participação nas investigações de órgãos como a Polícia Federal e a Secretaria de Direito Econômico, ambos ligados ao Ministério da Justiça. Por meio do convênio, segundo a Procuradoria, os integrantes do Ministério Público podem pedir a quebra de sigilos bancário, telefônico e fiscal de empresários suspeitos de formação de cartel, que é a infração cometida por quem combina preços com os concorrentes. Geraldo Brindeiro assistirá nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, à missa de sétimo dia em memória do promotor Francisco José Lins do Rego Santos, assassinado na semana passada. O promotor participava de algumas investigações, dentre as quais a suposta formação de cartel entre donos de postos de combustível na capital mineira.