Ministro dos Transportes leva à Dilma balanço sobre obras do PAC na área

O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, deixou há pouco a Granja do Torto, onde se reuniu com a presidente eleita Dilma Rousseff - que deverá passar toda a terça-feira, 16, na Granja do Torto em reuniões do governo de transição. Passos fez um balanço sobre o andamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na área de transportes (rodovias e ferrovias).

"Foi uma reunião para atualizar a presidente sobre o PAC na área dos transportes", resumiu Helena Chagas, coordenadora da equipe de comunicação do governo de transição. Segundo ela, a presidente eleita deverá se reunir nos próximos dias com outros envolvidos com obras do PAC para receber informações setoriais sobre o andamento das obras.

Dilma Rousseff deverá permanecer durante todo o dia de hoje na Granja do Torto, onde reside desde ontem. Não há previsão de agenda.

Transição

O ex-ministro Antonio Palocci deixou a Granja do Torto, residência da presidente eleita, no início da tarde de hoje. Ele deve ir para o Centro Cultural do Banco do Brasil, onde está instalado o governo de transição.

Os quatro coordenadores do governo de transição deverão se reunir daqui a pouco no CCBB. A reunião será entre o vice-presidente eleito, Michel Temer (PMDB-SP); o presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra; o secretário-geral do PT, José Eduardo Cardozo, além de Palocci.

Desde a segunda-feira, quando chegou de Porto Alegre, onde passou o fim de semana e o feriado, Dilma reside na Granja do Torto. Durante a noite, ela se reuniu com o presidente do PT, José Eduardo Dutra, e o deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP).

Atualizado às 13h49