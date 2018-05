Ministro dos Transportes demite 6 servidores do Dnit Seis servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foram demitidos pelo ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos. Segundo portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, os seis funcionários responderam por processo administrativo disciplinar e estão sendo punidos com a demissão, pela prática de infrações funcionais.