Ministro do Turismo passa por exames cardíacos no Hospital Sírio Libanês, em SP

O ministro do Turismo, Gastão Dias Vieira, deu entrada no Hospital Sírio Libanês na última quarta-feira, 18, para avaliação cardiológica, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital.

Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 20, o ministro foi submetido a exames e não houve registro de alterações significativas. Conforme informações da assessoria de imprensa o estado de saúde de Vieira é estável e o ministro deve receber alta hospitalar no próximo sábado, 21.

O ministro Gastão Vieira (PMDB), 65 anos, é aliado de José Sarney (PMDB). Ele foi nomeado para o Turismo em setembro do ano passado, logo após a demissão de Pedro Novais, que deixou a pasta após denúncias de irregularidades no uso de verbas oficiais quando exercia o mandato de deputado federal.