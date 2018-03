Ministro do TSE multa Serra por propaganda antecipada O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou hoje multa de R$ 5 mil ao candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, da coligação "O Brasil pode mais". A punição, imposta pelo ministro Joelson Dias, atingiu também os religiosos Cesino Bernardino, Reuel Bernardino e José Lima Damasceno por propaganda antecipada em favor do tucano no 28º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários, realizado no último 1º de maio em Camboriú (SC), antes, portanto, do início do período de propaganda política.