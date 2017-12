Ministro do Trabalho pode sair do hospital na segunda O quadro de saúde do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, melhorou com relação ao sábado. Internado desde quinta-feira por um infecção pulmonar, o ministro não apresenta mais febre, mas ainda toma antibióticos. Segundo informações da assessoria de imprensa do Hospital e Maternidade Assunção, em São Bernardo do Campo, onde está internado, o médico que atendeu o ministro neste domingo informou que há a possibilidade de ele receber alta já na segunda-feira.