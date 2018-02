Ministro do Trabalho diz que PDT tem 'ficha limpa'

"Em qualquer lugar tem irregularidades, não só no Ministério do Trabalho", disse Manoel Dias em entrevista coletiva. "Nós somos um partido ficha limpa", concluiu, afirmando que não há comprovação de atos indecorosos ou de corrupção de seu partido na pasta.

O PDT começou a comandar o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com Carlos Lupi, presidente da legenda. Ele acabou demitido no processo de faxina no início do governo Dilma Rousseff após diversas denúncias. Brizola Neto, suplente de deputado pelo partido, assumiu a pasta, mas como não tinha trânsito com a cúpula acabou trocado por Manoel Dias numa tentativa da presidente de contar com o apoio da legenda. O ministro afirma que a prisão de um assessor e a condução de seu braço direito para prestar depoimento não fragilizam o PDT e o trabalho realizado na pasta.

O ministro pediu informações à Polícia Federal sobre as investigações realizadas. Disse que solicitou a Estados e municípios que tem convênios com o IMDC para suspender o repasse de recursos. Segundo a pasta, os Estados do Espírito Santo e Ceará e o município de Serra (ES) têm convênios em montante de R$ 36,2 milhões para o treinamento de 19,5 mil trabalhadores com recursos do ministério. Não há em vigor nenhum convênio direto da Pasta com o instituto. O ministério informou que em 2010 e 2011 foi repassado R$ 3,1 milhões ao instituto em convênios diretos, mas já encerrados. Há ainda outros contratos mais antigos, mas a Pasta não soube informar a quantidade e os valores envolvidos.

Manoel Dias afirmou que Nilton Fraiberg Machado, até então subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, ocupará em caráter interino a secretaria-executiva da pasta. Disse que vai buscar um nome técnico para a sucessão definitiva de Paulo Pinto.