Ministro do TCU tem filho citado no caso Citado como intermediário de supostas doações ilegais da Camargo Corrêa para políticos, Luiz Henrique Maia Bezerra, diretor de Relações Institucionais da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) em Brasília, é filho do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Valmir Campelo. O TCU é responsável pela fiscalização de obras públicas. O ministro é relator de auditoria que apura supostas irregularidades na obra de uma refinaria em Pernambuco que tem participação da Camargo Corrêa. Entrevistado pela revista Época, Campelo disse que o filho age "dentro da absoluta legalidade". Segundo a PF, Luiz Henrique intermediou doação de R$ 300 mil para o DEM do Rio Grande do Norte nas eleições do ano passado. O partido garante que a doação foi legal, registrada e com recibo.