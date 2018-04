Ministro do STJ aprova pedido de prisão de Arruda O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Fernando Gonçalves, concordou com o pedido do Ministério Publico para a decretação da prisão do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, acusado de tentar corromper testemunhas e obstruir a Justiça no processo que investiga esquema de corrupção desmantelado pela operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal.