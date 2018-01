Ministro do STF rejeita suspender cassação na PB O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski rejeitou o pedido do vice-governador da Paraíba, José Lacerda Neto, para que fosse suspensa a decisão tomada na semana passada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou o mandato do governador Cássio Cunha Lima (PSDB) e do próprio Lacerda, acusados de distribuição de cheques à população durante período eleitoral de 2006. Na ação, encaminhada na última segunda-feira, Lacerda afirma que ao cassar o mandato de Cunha Lima e determinar a posse do senador José Maranhão (PMDB) como governador da Paraíba, o TSE desrespeitou a Constituição Federal. Isto porque Maranhão, segundo Lacerda, não pode tomar posse porque não teve a maioria dos votos válidos nas eleições de 2006.