Ministro do STF nega liminar contra novo rito de MPs O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello negou pedido de liminar ao mandado de segurança impetrado pelo DEM, para suspender decisão do presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), que impede que medidas provisórias (MPs) tranquem a pauta de votação da Casa. O ministro, que é relator do processo, deve pedir agora informações a Temer e um parecer do Ministério Público para encaminhar o julgamento do mérito da ação pelos ministros da Corte.