Ministro do STF nega acordo para renúncia de Arruda O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou hoje que não existe negociação envolvendo a eventual renúncia do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, em troca de sua libertação. "A questão da volta ou da ausência do retorno à cadeira do governo se resolve no campo político. Não há negociação", disse.