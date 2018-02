Ministro do STF critica Lula e propaganda do PT "O dirigente maior do País não pode ter candidato a ponto de praticamente sair em campanha", advertiu ontem Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "O presidente deve adotar postura equidistante. Eu fico muito triste quando vejo o que houve com a propaganda partidária do PT em termos de deturpação, que se tornou em apologia de uma pré-candidata à Presidência da República."