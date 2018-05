Ministro do STF Carlos Alberto Menezes morre no Rio O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Alberto Menezes Direito morreu na madrugada desta terça-feira. Ele estava internado por complicações no pâncreas, no hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Direito chegou ao hospital no sábado e já foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva.