Ministro do PFL elogia Serra e defende aliança O ministro de Minas e Energia, José Jorge (PFL), fez elogios ao ministro José Serra, que lançou hoje sua candidatura à Presidência da República pelo PSDB. Segundo Jorge, Serra é "um candidato muito bom e experiente", uma vez que já foi senador e é ministro, e "tem todas as condições de fazer com que a sua candidatura se torne forte". Uma candidatura única dos partidos que compõem a base aliada do governo - PSDB, PFL e PMDB - não é descartada pelo ministro. Segundo Jorge, ainda há praticamente um semestre para a realização das convenções partidárias. "Nesse período poderemos discutir e verificar se será possível ter um candidato único", disse. "Eu particularmente acho que para a aliança, para o governo e para o País seria melhor um candidato único", acrescentou. José Jorge lembrou que até agora a candidatura, pelo PFL, da governadora do Maranhão, Roseana Sarney, tem sido "a preferida entre as candidaturas postas". O ministro disse que o lançamento de José Serra permitirá avaliar a reação da população e, assim, "no momento certo, os partidos da aliança vão se reunir para escolher uma chapa que pode ser única". Jorge disse que, se os três partidos não disputarem o primeiro turno na mesma aliança, certamente estarão juntos no segundo. Quanto à possibilidade de Roseana Sarney ser lançada como candidata a vice-presidente, Jorge comentou: "O tempo é que vai dizer".