Ministro diz que Turismo ainda é prioridade do governo Lula O Turismo continuará sendo uma das prioridades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu próximo governo, assegurou nesta quarta-feira o ministro Walfrido dos Mares Guia, na abertura da 15ª Reunião do Conselho Nacional de Turismo (CNT), em Porto Alegre - também a última realizada no presente mandato de Lula. Mares Guia convocou o braço empresarial do Conselho a, nos próximos dias, trabalhar em conjunto com o governo federal na elaboração de metas mais "desafiadoras" do que as já existentes, para o setor cumprir no período 2007-2010. A sugestão do ministro é apresentar esse trabalho até o final do ano, para que as novas metas e a continuidade do Plano Nacional de Turismo possam ser anunciadas pelo presidente já em janeiro, no início de seu segundo mandato. "O Turismo continuará sendo gerenciado com um negócio, uma atividade exponencial, com retorno estratégico para o desenvolvimento econômico do país, não tenhamos mais dúvidas quanto a isso, pois a própria mídia, de uma maneira geral, tem dado espaço crescente e reconhecimento ao desenvolvimento do Turismo", afirmou o ministro. A proposta, segundo ele, é reunir um grupo seleto de empresários do setor, membros do Conselho, e durante três dias inteiros realizar um trabalho de imersão, com a cooperação de técnicos de outras áreas do governo, como Meio Ambiente, Cultura, Esportes, Desenvolvimento, Justiça e Relações Exteriores. "Nós temos muito a comemorar, mas também muito a fazer", convocou. Antes de dar início à reunião, o ministro ressaltou a "presença maciça" de conselheiros, bem como de seus assessores e técnicos, em função do início do 3º Fórum Mundial de Turismo para Paz e Desenvolvimento Sustentável - Destinations2006, que teve início nesta quarta e se estende até dia 2 de dezembro, também em Porto Alegre.