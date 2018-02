Ministro diz que STF deve aprovar com 6 votos os 'ficha-suja'

Se depender da avaliação do ministro Marco Aurélio Mello, o Supremo Tribunal Federal (STF) vai confirmar nesta quarta-feira, 6, que os candidatos que respondem a processos na Justiça poderão concorrer a cargos nas eleições de outubro. Mello acredita que pelo menos seis dos 11 ministros do Supremo entendem que um político somente pode ser barrado na disputa eleitoral se tiver sido condenado definitivamente pela Justiça, sem possibilidade de recurso. Na avaliação de Mello, além dele, devem seguir esse entendimento os ministros Eros Grau, Cezar Peluso, Celso de Mello, Menezes Direito e o presidente do STF, Gilmar Mendes. Veja também: Território Eldorado: CNBB lança carta e pressiona STF para vetar 'fichas-sujas' Movimento contra corrupção pede para STF barrar 'fichas-sujas' Saiba quem são os candidatos com a ficha suja Kassab entra para lista dos 'fichas-sujas' da AMB AMB divulga os 'fichas-sujas'; Maluf é o que tem mais processos Conheça os candidatos nas principais capitais Calendário eleitoral das eleições deste ano Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Já o ministro Celso de Mello, que é o relator da ação, não quis fazer previsões. Para ele, porém, o julgamento será muito longo. Só o seu voto tem mais de 80 páginas. O relator disse que vai sugerir ao plenário que, além da liminar, seja julgado hoje também o mérito da ação. "O objetivo é liquidar o julgamento hoje, apreciando o mérito, porque a decisão tem que ser proferida logo, porque dia 16 (de agosto) termina o prazo para os juízes decidirem os pedidos de registro de candidatura", afirmou Celso de Mello. O autor da ação é a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que é contra a candidatura de políticos com ficha suja e divulga na internet uma lista com o nome dos políticos que respondem ações na Justiça.