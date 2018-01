Ministro diz que 'não crê' em adiamento do Minha Casa Minha Vida

Brasília - O ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, nesta terça-feira, 8, que não acredita que vá haver atraso no início da terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Sem dar detalhes sobre datas, ele disse que o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, irá apresentar os planos à sociedade assim que a estratégia “estiver desenhada”.

Berzoini participou de coletiva de imprensa após reunião de coordenação política no Palácio do Planalto. Com o aperto orçamentário, o ministro foi questionado se a continuidade do programa seria comprometida. Ele ressaltou que parte dos recursos previstos para o Minha Casa Minha Vida no Orçamento será usada para a conclusão de empreendimentos da segunda etapa do programa.

“É um programa de grande impacto social e econômico e a fase três será a continuidade disso”, disse, ressaltando que a nova etapa será “evidentemente ajustada” à condição fiscal do País. “Não creio que vá haver adiamento”, ponderou.