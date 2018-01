Ministro diz que escândalo do cartel supera mensalão e acusa PSDB de 'teatro'

Rio - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, afirmou que o PSDB está fazendo "teatro" no caso do escândalo do cartel de trens. As investigações têm como foco contratos metroferroviários de São Paulo, Estado administrado pelos tucanos desde 1995. "O PSDB está fazendo um jogo de não ir ao ponto, um teatro, se eximindo de dar respostas. Esse tratamento diferenciado é que é inaceitável. No caso do PT, nossos acusados foram condenados antes do STF, publicamente, e agora é o contrário."

O ministro também criticou a imprensa. "Você compara o tratamento que a imprensa tem dado ao caso de São Paulo e ao caso do pessoal do PT, veja a diferença. Tirando o (jornal) O Estado de S. Paulo, não se pergunta pelo crime, se recrimina o acusador. Em São Paulo os volumes de recursos públicos passíveis dessa acusação são muito, muito maiores do que os recursos públicos em jogo no caso do mensalão", afirmou.