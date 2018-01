Ministro diz que ação não ajuda na reforma agrária O ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, em entrevista à TV Nacional, criticou a invasão da Câmara dos Deputados por integrantes do Movimento da Libertação dos Sem Terra (MLST). "Foi um ato condenável, injustificável sob todos os aspectos, e que acima de tudo não auxilia, não ajuda na reforma agrária. A reforma agrária vai ser vitoriosa enquanto for uma agenda de paz e produção, não uma agenda de violência", disse o ministro. Centenas de manifestantes entraram pela portaria do Anexo 2 e, no tumulto, uma porta de vidro foi estilhaçada e um carro, que seria sorteado em uma promoção, acabou destruído. O movimento promoveu, no ano passado, uma manifestação no Ministério da Fazenda para exigir o desbloqueio de R$ 2 bilhões do orçamento da reforma agrária. Criado em agosto de 1997, é formado por militantes de esquerda e por ex-líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Atualmente, o MLST é organizado principalmente no estado de Pernambuco e possui representantes em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Maranhão.