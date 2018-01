Ministro diverge do presidente do TSE sobre reajustes O ministro José Gerardo Grossi, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divergiu do presidente da Corte, ministro Marco Aurélio Mello, na interpretação sobre a legalidade do aumento concedido pelo governo a seis categorias de servidores públicos. Segundo Grossi, O TSE analisou apenas prazos quando, na semana passada, respondeu à polêmica consulta sobre a possibilidade ou não de os agentes públicos concederem revisão geral de salários com índices superiores à inflação. O TSE concluiu que desde 4 de abril estão proibidas as revisões. Havia uma dúvida se a proibição começava em abril ou em julho. Ao dar a declaração, Grossi demonstrou que discorda da interpretação do presidente do TSE, segundo a qual as proibições se estenderiam às reestruturações de carreiras do serviço público. O TSE analisará novamente o assunto se for provocado por uma consulta. O ministro fez o comentário após participar na manhã de hoje de uma audiência pública com integrantes de partidos políticos. Na ocasião, foram levadas sugestões e dúvidas ao TSE sobre a aplicação das regras da minirreforma eleitoral. Grossi disse que até o próximo dia 5 o Tribunal deverá se posicionar sobre as sugestões e dúvidas dos partidos. Entre elas estão a possibilidade ou não de as equipes dos candidatos usarem uniformes e o tamanho e a quantidade de placas permitidas pela Justiça Eleitoral.