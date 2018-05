Ministro Dias Toffoli é eleito novo presidente do TSE

O ministro José Antonio Dias Toffoli foi eleito nesta terça-feira, 8, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com posse marcada para maio, Toffoli comandará as eleições presidenciais deste ano.

Além de integrar o TSE, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O TSE é formado por três ministros do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados.

Toffoli foi nomeado para o Supremo pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de assumir o cargo no STF, ele foi advogado-geral da União no governo do petista.

Na sessão desta terça, o TSE também elegeu o ministro Gilmar Mendes como vice-presidente da Corte.