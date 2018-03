Ministro defende um organismo multilateral para internet

O ministro comentou que notícias a respeito de monitoramento e interceptação de dados são divulgadas há muito tempo pelos veículos de comunicação, mas a novidade seria o fato do ex-técnico da CIA Edward Snowden ter rompido com esse sistema e feito denúncias.

"Essa é uma oportunidade para o Brasil e todo o mundo ter conhecimento desses fatos. Não podemos deixar de ficar indignados com essa xeretagem em nível mundial. Não é anormal que Estados mantenham segurança nas redes, mas não é aceitável invadir a privacidade dos cidadãos", disse .

Bernardo citou ainda uma conversa com autoridades norte-americanas no fim do ano passado, onde elas teriam dito que um organismo multilateral abriria espaço para que governos de alguns países "bisbilhotassem" seus cidadãos. "O triste é que, apenas seis meses depois disso, ficamos sabemos que os próprios americanos têm feito isso nos últimos anos."