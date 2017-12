Ministro defende Plano Nacional de Turismo O ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, conclamou os secretários estaduais de Turismo a intensificarem as ações para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Turismo (PNT), que prevê atingir US$ 10 bilhões com a entrada de divisas no País em 2010. "Não é demais. É preciso trabalhar com foco, alinhar esforços, descentralizar ações e desdobrar as metas nos estados. Turismo é negócio", afirmou o ministro no início da noite de quarta-feira, durante reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), realizada em Brasília. O plano, elaborado para o período 2007 - 2010, reúne uma série de metas relacionadas a oito temas que envolvem desde planejamento e gestão, fomento, qualificação até logística de transportes, marketing e comercialização à atividade turística. Para o ministro, o momento é "espetacular" para amplificar as ações que dinamizem o setor do turismo no Brasil. Ele lembrou que 2006 registrou receita cambial recorde com a entrada de divisas referente à vinda de estrangeiros ao Brasil. Foram cerca de US$ 4,3 bilhões, que supera em 11,7% os US$ 3,86 bilhões registrados em 2005. Em janeiro deste ano, outro resultado expressivo. Foram US$ 484 milhões, 20,3% superior ao volume registrado no mesmo período do ano anterior, US$ 402 milhões. Foi o melhor mês da história do turismo em gastos estrangeiros. "Neste ano, estamos caminhando para atingir US$ 5 bilhões em divisas", afirmou Mares Guia. O turismo, na opinião do ministro, poderá se tornar, em curto prazo, um dos principais itens da pauta das exportações brasileiras, dominada por setores como produtos metalúrgicos, petróleo e derivados, minerais metalúrgicos e complexo soja. Para isso, ele destacou a necessidade do trabalho em parceria, especialmente dos estados com o governo federal e o Congresso Nacional, onde se discutem os temas e as políticas necessárias à sua implementação. Outro fator que ele apontou foi a capacidade de geração de empregos do setor. Entre 2003 e 2006, foram gerados 878 mil postos de trabalho. Para este ano, a meta é alcançar 1,2 milhão de empregos. Mares Guia fez um balanço das ações desenvolvidas pelo ministério desde sua criação em 2003. Ele disse que a importância dada pelo governo ao setor pode ser percebida no volume de recursos. Em 2003, o orçamento da pasta era pouco mais de R$ 100 milhões. Para este ano, a previsão é de R$ 1,8 bilhão. Desse total, R$ 1,45 bilhão se referem às emendas parlamentares. O restante é proveniente do Orçamento Geral da União. "Não falta dinheiro", ressaltou ele aos secretários que integram o Fornatur, que elegeu a nova diretoria para o mandato de um ano, prorrogável por mais um. O novo presidente do fórum é Bismark Maia, secretário estadual de Turismo do Ceará. Ele assume no lugar de Marcelo Sáfadi, de Goiás.