Ministro das Comunicações chama de 'palhaçada' comportamento de deputados em votação na Câmara

BRASÍLIA - O ministro das Comunicações, André Figueiredo (PDT-CE), chamou nesta quarta, 20, de "palhaçada" o comportamento de alguns deputados na votação pela admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara, no último domingo, 17.

"Estou doido para voltar ao Parlamento, não porque estou insatisfeito no ministério, mas para confrontar as palhaçadas que vimos no último domingo. Colegas fizeram da Câmara dos Deputados um picadeiro", acusou Figueiredo, para quem houve um "conluio" na votação pelo afastamento da presidente.

Em evento de assinatura de Planos Nacionais de Outorgas de Radiodifusão Comunitária e de Radiodifusão Educativa, o ministro ainda levantou o tom contra a mídia tradicional que, segundo ele, não estaria transmitindo a verdade nas últimas semanas. "Não se trata de querer questionar a liberdade de imprensa, mas questionar a falta de verdade de boa parte da imprensa", completou.

Figueiredo admitiu que sua missão no ministério pode durar apenas "mais duas ou três semanas". "Independente de onde estivermos, temos que continuar trabalhando pelo povo do Brasil", concluiu.