Ministro das Cidades irá a sedes da Copa para ver obras O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, afirmou nesta quarta que visitará a partir do mês de maio as 12 cidades que sediarão jogos da Copa do Mundo de 2014 para fiscalizar o andamento das obras de mobilidade urbana. Ribeiro afirmou não haver "comprometimento" do cronograma das obras previstas na matriz de responsabilidade de cada cidade. Além das obras da Copa, o ministro quer visitar ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida para fazer uma "central de controle de obras" na pasta.