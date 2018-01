Ministro da Saúde vai deixar o cargo para votar em líder do PMDB

BRASÍLIA - Candidato à reeleição para liderança do PMDB na Câmara, o deputado Leonardo Picciani (RJ) confirmou na noite desta terça-feira, 16, ao Broadcast Político, que o ministro da Saúde, Marcelo Castro, se licenciará do cargo nesta quarta-feira para voltar ao mandato de parlamentar e votar na disputa do comando da bancada da sigla.

Indicado por Picciani para a Pasta na reforma ministerial de outubro do ano passado, Castro deverá votar a favor do parlamentar carioca na disputa. Sua saída tem sido alvo de críticas da oposição e da ala do PMDB que apoia o adversário de Picciani, deputado Hugo Motta (PB).

Picciani e Motta ainda articulavam os apoio na Câmara noite de terça. Apoiadoras das duas candidaturas ficaram até tarde reunidos para definir as regras do pleito, previsto para ocorrer na tarde desta quarta-feira por meio de votação secreta.