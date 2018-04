Ministro da Saúde manifesta-se contra venda de álcool em estádios

BRASÍLIA - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou ser contrário à comercialização de bebidas alcoólicas em jogos de futebol. A proposta de liberar a venda e o consumo em bares e restaurantes dentro dos estádios está no relatório do deputado federal Vicente Cândido (PT-SP), relator do projeto que trata da Lei Geral da Copa.

"Sou totalmente contra a essa brecha da Lei da Copa que diz que bebida alcoólica poderá ser vendida dentro dos estádios de futebol", disse o ministro durante audiência de uma subcomissão da Câmara que discute o consumo de bebidas.

A posição de Padilha é oposta a do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que participa de uma audiência da comissão de Turismo e Desporto. Aldo afirmou que, seguindo esse caminho, em breve as bebidas poderão ser barradas do carnaval e da sociedade. Questionou ainda por que não se pode vender bebidas em jogos, mas se permite o comércio em outro tipo de evento. "Em um estádio de futebol durante uma partida não pode ter bebida e no show da Madonna pode ter?", questionou Rebelo.