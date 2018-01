Ministro da Saúde acusa Funasa de ser corrupta

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, acusou nesta a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) - instituição que integra seu ministério - de ser corrupta e apresentar baixa qualidade de serviços. "As denúncias de escândalos, corrupção, desvio de dinheiro, estão todo o dia na imprensa. A situação é muito grave. Não podemos deixar a situação do jeito que está. Temos de mudar", disse o ministro, referindo-se a Funasa. As declarações foram feitas durante um tenso debate com lideranças indígenas e devem servir como ingrediente para azedar ainda mais a relação do ministro com o seu partido, o PMDB. A Funasa é um reduto conhecido de peemedebistas, que ocupam desde gabinetes em Brasília até pequenos escritórios da Funasa instalados em cidades do interior. Leia a íntegra da reportagem na edição desta quinta-feira, 13, no jornal O Estado de S.Paulo. O presidente da Funasa, Danilo Forte, apadrinhado do ex-presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL), indicou o tom da reação. Disse que se o ministro está descontente é só demiti-lo e emendou: todos os seus atos na direção da Funasa foram feitos com o conhecimento - e concordância - de Temporão.