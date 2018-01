Ministro da Justiça tira mais oito dias de férias O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, vai tirar um novo período de férias este ano a partir de amanhã. Serão 8 dias. Cardozo já havia saído de férias entre 2 e 6 de janeiro. No retorno desse descanso, Cardozo teve na sua agenda assuntos como a situação dos presídios no Maranhão e a segurança na Copa do Mundo de 2014. Cardozo sai amanhã e fica até 24 de janeiro de férias, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União. Hoje, o ministro tem reunião à tarde com a presidente Dilma Rousseff.