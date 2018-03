Ministro da Justiça manda prender caminhoneiros que bloquearem estradas

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar a continuidade da paralisação das rodovias federais convocada pelo Movimento União Brasil Caminhoneiro (MUBC). Afirmando que pode estar acontecendo "lock-out" — a paralisação coordenada dos serviços do setor de transportes —, Cardozo determinou que a Polícia Rodoviária Federal prenda e multe quem estiver bloqueando as vias. Segundo o ministro, 11 pessoas já foram detidas, com a consequente abertura de inquéritos.

“Há indícios de que pode existir a prática de lock-out. A paralisação pode ensejar a prática de vários crimes, que serão apurados”, disse Cardozo.

A ordem para a abertura de inquérito foi dada a pedido do ministro dos Transportes, César Borges, que encaminhou um documento a Cardozo pedindo providências à pasta. No documento divulgado pelo Ministério da Justiça, Borges cita a decisão judicial que impede "qualquer ato de perturbação ou obstrução das vias federais", mas destaca que movimentos nesse sentido continuam ocorrendo.

O ministro dos Transportes, César Borges, acusou o frotista Nélio Botelho, do Movimento União Brasil Caminhoneiro (MUBC), como principal articulador das paralisações. “Queremos saber o que está por trás deste movimento, por isso pedimos a abertura de inquérito”, disse Borges.