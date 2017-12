Ministro da Justiça fala na sessão da CCJ da Câmara O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Sigmaringa Seixas (PT-DF) abriu a sessão que vai ouvir o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, que está sentado à mesa. Bastos presta depoimento sobre a quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. Seixas informou, ao iniciar a sessão, que o ministro está comparecendo espontaneamente para depor e não por meio de convocação ou convite. Bastos, segundo Seixas, está à disposição para esclarecer a atuação da Polícia Federal e de dois assessores do Ministério Daniel Goldberg e Cláudio Alencar, sobre a quebra do sigilo bancário do caseiro. "Ele (ministro) somente poderá ser interpelado sobre esse assunto", disse Sigmaringa Seixas, acrescentando que Bastos teria 40 minutos para fazer uma exposição, sem ser interrompido e mais 20 minutos de prorrogação, se necessário, quando então poderia ser aparteado.