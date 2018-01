Ministro da Justiça evita comentar decisão do STF

"No dia em que o membro de um poder fizer análises sobre repercussões maléficas ou benéficas das decisões de outro poder o princípio de independência entre os poderes será violado", afirmou. "Portanto, jamais comentarei a decisão de outro poder", acrescentou.

Cardozo lembrou que foi relator do projeto da Ficha Limpa na Câmara e disse que a decisão do STF tem de ser respeitada. "Todos nós temos uma posição jurídica a respeito da matéria. Agora, quem dá a palavra final é o STF", afirmou, ao participar do I Seminário sobre Segurança Pública: Uma Visão do Futuro, promovido na capital paulista pela Faculdade de Direito da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap).