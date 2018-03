Ministro da Justiça evita alimentar polêmica com STF O ministro da Justiça, Tarso Genro, evitou ontem alimentar a polêmica que vive com o presidente do STF, Gilmar Mendes, por conta da Operação Satiagraha. "Nossas relações com o Supremo são boas e estáveis. O que existe atualmente não é uma divergência entre o Supremo e o Ministério da Justiça. Existe uma divergência jurídica, técnica, entre um juiz de primeira instância e o presidente do Supremo", disse Tarso, em nota divulgada ontem por sua assessoria. "Então nós não estamos compartilhando desse debate. Nós, na verdade, não temos nenhuma menção a fazer sobre esse debate por se tratar de um debate jurídico. É uma questão interna do Poder Judiciário", completou. O ministro não quis se posicionar a respeito do enfrentamento entre Mendes e o juiz Fausto Martin De Sanctis. "A prisão preventiva de Dantas foi tão bem fundamentada quanto a ordem de soltura do ministro Gilmar Mendes."