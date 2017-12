Ministro da Justiça e governador paulista falam de Miguel Reale O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, lamentou a morte do jurista Miguel Reale, aos 95 anos, ocorrida nesta madrugada, em São Paulo. "O professor Miguel Reale é um dos mais importantes vultos da história do direito e da filosofia do direito no Brasil", disse o ministro por meio da assessoria. "Tive a alegria de ser seu aluno e conviver com uma inteligência poderosa, a serviço de um invariável dedicação ao bem comum". O governador de São Paulo, Claudio Lembo, disse que Miguel Reale foi "uma grande figura, um grande jurista e, acima de tudo um homem exemplo de dignidade, respeito e esforço e valores muito profundos". Lembo destacou que Reale foi sobretudo um militante político que teve a oportunidade de navegar por muitas correntes do pensamento. "Foi um homem completo", afirmou o governador, que permaneceu por cerca de 30 minutos no velório do jurista, em São Paulo. O ex-ministro das Relações Exteriores Celso Lafer ressaltou que o jurista Miguel Reale imprimiu uma leitura própria ao novo Código Civil. Lafer destacou como exemplo que o princípio da boa fé constante no Código resulta da leitura que Reale faz sobre a realidade jurídica, "que é ao mesmo tempo norma e realidade social consagrada pelo Direito". Lafer é o atual responsável pela disciplina de Filosofia do Direito, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. "Era um extraordinário professor, tinha uma visão plural do mundo e revelou o brilho de sua inteligência em todas as áreas em que atuou", disse Lafer.