Ministro da Justiça diz que Serra ganhará a eleição O ministro das Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, disse no início desta tarde que a pré-candidatura do ministro da Saúde, José Serra, à Presidência da República "vai começar bem forte e ele ganhará a eleição". Nunes Ferreira participa, na Câmara dos Deputados, da solenidade do anúncio da candidatura de Serra. Em rápida entrevista, disse que "Serra vai decolar na campanha porque mostrará que é o melhor candidato".