Ministro da Justiça assume e promete combate a corrupção

A cerimônia de posse de Cardozo foi prestigiada por autoridades do judiciário, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto e Ricardo Lewandowski, pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ari Pargendler, o procurador-geral Roberto Gurgel e por ministros do governo Dilma Rousseff. O deputado Paulo Maluf do PP também estava presente.

No discurso, Cardozo fez uma longa homenagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agradeceu Dilma por ter sido escolhido para o cargo de ministro. O ministro fez uma homenagem especial a ex-prefeita de São Paulo e deputada Luiza Erundina (PSB), de quem Cardozo foi secretário na prefeitura. Erundina, presente à cerimônia, foi aplaudida de pé.