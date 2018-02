Ministro da Fazenda é 'Robin Hood às avessas', critica Força Sindical

A Força Sindical reagiu duramente às declarações do ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre a disposição do governo de vetar qualquer reajuste do salário mínimo que ultrapasse os R$ 540 fixados pela medida provisória editada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota, a central classificou Mantega como "um Robin Hood às avessas".

Segundo a Força, o ministro "demonstra claramente sua insensatez de burocrata". E avisa que vai intensificar a luta pelo valor de R$ 580."Reafirmamos nossa confiança na sensibilidade social da presidente Dilma Rousseff em conceder um reajuste digno e justo para os 40 milhões de brasileiros que recebem salário mínimo e os aposentados que ganham valores acima do piso nacional."

Também em nota, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, ligado à Força, repudiou as declarações de Mantega e o acusou de "dar as costas para os trabalhadores e aposentados".