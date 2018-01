Ministro da CGU diz que pedido de aposentadoria foi feito em agosto

Brasília - O ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Valdir Simão, afirmou nesta quarta-feira, 30, por meio da assessoria, que o pedido de aposentadoria voluntária, concedido no dia de hoje, foi realizado na segunda quinzena do último mês de agosto.

A passagem de Simão para a "inatividade remunerada" foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O ministro é ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, do quadro permanente de pessoal do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo.

A aposentadoria dele ocorre em meio às sinalizações de que a presidente Dilma Rouseff deve tirar da CGU o status de ministério e dividir as funções do órgão para outras pastas. A CGU é responsável pelo combate à corrupção no Executivo.

Por meio da assessoria, Valdir Simão também disse acreditar na escolha da presidente Dilma e que tem confiança de que a CGU mantenha o status de ministério.